Video: el CONICET volvió a captar una estrella de mar en vivo y explotaron las redes

La imagen fue captada en plena transmisión de la misión científica y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Hoy 18:09

Los científicos del CONICET encontraron una nueva estrella de mar durante la segunda transmisión en vivo de la expedición Vida en los extremos en el fondo del Atlántico Sur, frente a Puerto Madryn, y volvió a ser furor en las redes sociales.

En la inmersión del viernes 19, uno de los científicos localizó una “estrella culona”, que pertenece al género Hippasteria. “No tiene los glúteos marcados, pero es un momento histórico. Es chiquita, no ha hecho mucho ejercicio todavía“, bromeó el especialista mientras observaba el ejemplar, que fue encontrado a 997 metros de profundidad.

El momento recordó a la famosa “estrella culona”, encontrada durante la expedición de Mar del Plata, que se convirtió en un ícono del streaming sobre el ecosistema marino.

En esta segunda transmisión del Schmidt Ocean Institute a través de la plataforma de YouTube, los expertos explorarán los ecosistemas submarinos del Atlántico Sur a 4500 metros de profundidad, en las cuentas de Malvinas, del Salado y Colorado Rawson.

Este proyecto seguirá hasta enero de 2026 y se realiza a bordo del buque Falkor (too). El equipo está conformado por 25 especialistas, entre los que están 17 argentinos, informó el portal Noticias ambientales.

Este es el segundo proyecto en vivo, meses después de la exitosa expedición en el cañón submarino de Mar del Plata, que se desarrolló desde julio hasta el 10 de agosto.

Las exploraciones tienen lugar con el ROV Subastian, un equipo capaz de descender hasta 4500 metros, capturar imágenes en alta definición y recolectar muestras biológicas.