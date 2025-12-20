Para qué sirve mezclar vinagre con saquitos de té y cómo usarlo en casa

Esta mezcla sencilla tiene múltiples usos domésticos y es fácil de preparar.

Hoy 18:49

En el mundo de los trucos caseros, hay cientos de combinaciones que son cada vez más usadas en las casas. Uno de ellos, poco conocido, pero eficaz, es el de mezclar vinagre con saquitos de té.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La clave está en cómo se potencian sus propiedades. El vinagre regula el pH, neutraliza olores y combate hongos y bacterias; mientras que los saquitos de té negro conservan taninos incluso después de usarlos, lo que los hace útiles para distintas tareas del hogar.

Neutralizar olores en el hogar: uno de los usos más populares es eliminar malos olores de forma natural. La mezcla ayuda a combatir aromas desagradables en la cocina, ambientes cerrados, tachos de basura, heladeras o alacenas. Para usarlo, debés colocar la mezcla en un recipiente abierto o en un rociador y aplicarla en el ambiente o sobre superficies, siempre sin empapar.

uno de los usos más populares es eliminar malos olores de forma natural. La mezcla ayuda a combatir aromas desagradables en la cocina, ambientes cerrados, tachos de basura, heladeras o alacenas. Para usarlo, debés colocar la mezcla en un recipiente abierto o en un rociador y aplicarla en el ambiente o sobre superficies, siempre sin empapar. Fertilizante casero para plantas: en jardinería, esta combinación es un secreto bien guardado. El vinagre ayuda a equilibrar el pH del suelo y el té aporta nutrientes naturales, ideal para mejorar la tierra de ciertas plantas. Podés usar la mezcla bien diluida y de manera moderada en plantas de exterior.

en jardinería, esta combinación es un secreto bien guardado. El vinagre ayuda a equilibrar el pH del suelo y el té aporta nutrientes naturales, ideal para mejorar la tierra de ciertas plantas. Podés usar la mezcla bien diluida y de manera moderada en plantas de exterior. Teñir telas de forma natural: podés teñir manteles, servilletas o puntillas de color claro sumergiéndolas, y vas a lograr un tono marrón suave y natural.