Santa Fe: disparó contra un grupo de jóvenes por ruidos y una adolescente resultó herida

El hecho ocurrió en Capitán Bermúdez; la víctima fue trasladada a un hospital y está fuera de peligro.

Hoy 19:07

Un violento episodio ocurrió este viernes por la noche en la ciudad de Capitán Bermúdez, en Santa Fe, cuando un hombre de 47 años se enojó por los ruidos que hacía un grupo de chicos en la calle, tomó una escopeta y comenzó a dispararles.

Durante el tiroteo, una adolescente de 14 años resultó herida y tuvo que ser trasladada a un hospital, mientras que el agresor fue detenido.

Todo comenzó alrededor de las 22, en una casa ubicada en la calle Independencia al 300. Personal de la Comisaría 2da de la localidad acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego y una menor lesionada.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a los vecinos que presenciaron el hecho y contaron que un grupo de adolescentes estaba reunido en la vía pública haciendo ruido. Por ello, un hombre salió de su casa y comenzó a disparar con una escopeta calibre 12.70 milímetros desde detrás de una pared.

La Policía detuvo al sospechoso, identificado como Esteban A., de 47 años. Además, los agentes le secuestraron el arma y ocho cartuchos del mismo calibre.

Durante el hecho, una adolescente de 14 años recibió un disparo en la pierna, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde recibió atención médica. Sin embargo, de acuerdo con el parte oficial, se encuentra fuera de peligro.

La causa fue caratulada de manera provisoria como “lesiones agravadas por el uso de arma de fuego” y es investigado por el fiscal Aquiles Balbis, del Ministerio Público de Acusación (MPA) de San Lorenzo.

TEMAS Tiroteo Santa Fe

