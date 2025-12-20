Ingresar
Incertidumbre por el futuro de Cristian Vega en Central Córdoba

Con pocos minutos en cancha y un rol secundario durante la última temporada, el volante atraviesa un escenario incierto en el Ferro. Su contrato vence a fines de diciembre de 2025 y, por ahora, no hay señales de renovación.

Hoy 22:39

El panorama de Cristian Vega en Central Córdoba parece complicado de cara a lo que viene. El mediocampista perdió protagonismo en el equipo durante este año y quedó relegado dentro de la consideración en su momento de Omar De Felippe, quien nunca terminó de darle un lugar estable en la mitad de la cancha.

La falta de continuidad fue una constante para el Kily, que pasó de ser un referente a sumar minutos de manera esporádica, muchas veces ingresando desde el banco o directamente quedando al margen de las convocatorias. En un mediocampo con variantes, Vega no logró consolidarse y su participación fue en claro descenso.

A este contexto futbolístico se suma una situación contractual que abre interrogantes. El vínculo del volante finaliza a fines de diciembre de 2025 y, hasta el momento, no hubo avances para una renovación, lo que alimenta la idea de que el club podría optar por no extender su estadía en el Ferroviario.

De no mediar un cambio fuerte en el escenario deportivo o en la planificación del próximo año, todo indica que el ciclo del Kily Vega en Central Córdoba está más cerca del final que de la continuidad. Todo dependerá de Pusineri, ahora al frente del Ferro. 

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Cristian Vega

