Por una deuda de $400.000: un prestamista amenazó a empleada de juguetería

Se "encargarían" de ella, le aseguró el sujeto a la trabajadora. Según la víctima, terminó de pagar su deuda en abril, pero dos cuotas pendientes le habrían generado una deuda exagerada.

Ante los efectivos de la Comisaría Primera, una empleada de comercio, denunció a un prestamista que le dio un ultimátum para abonar una deuda que ella —según sus dichos— ya habría abonado el año pasado.

La víctima explicó que se encontraba cumpliendo funciones en una juguetería de calle Mitre cuando llegó al acusado —de apellido Parra— y le exigió que le entregara $400.000 como parte de una deuda que tenía con él.

La mujer sostuvo que Parra en el mes de noviembre del año pasado le había realizado un préstamo de $200.000, los cuales ella había pagado en 8 cuotas de $63.000 a su cobrador, llamado Martín Silva.

Según manifestó la víctima, la última cuota fue pagada en abril. Cuando ella le expresó esto a Parra él le manifestó que habían quedado dos cuotas pendientes y que en base a ello sumaron dichos intereses.

Además, la mujer contó que antes de irse del comercio, Parra le manifestó: "más vale que salde la deuda o él mandara a sus empleados a que se encargue de ella". La policía informó del hecho a la fiscal Belkis Alderete, quien ordenó que se notifique al acusado de medidas restrictivas.