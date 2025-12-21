¿Sólo sirve para escribir textos? Las funciones secretas de ChatGPT

Las últimas actualizaciones de las plataformas de inteligencia artificial permiten analizar fotos, planificar comidas, armar guiones audiovisuales o elegir regalos. De asistente básico a agente autónomo en tareas cotidianas.

Desde su irrupción a fines de 2022, ChatGPT y las herramientas de lenguaje generativo modificaron hábitos de uso digital y se consolidaron como asistentes cotidianos para resolver dudas, redactar correos electrónicos, crear imágenes, corregir textos o escribir líneas de código.

Con el salto tecnológico de los últimos meses, esos modelos dejaron de limitarse a la conversación y se transformaron en sistemas capaces de interpretar imágenes, dibujar, navegar la web, utilizar herramientas especializadas e incluso ejecutar tareas completas de manera autónoma. El resultado fue un repertorio de funciones que supera ampliamente lo que conocen la mayoría de los usuarios.

Ese cambio habilitó un escenario en el que la inteligencia artificial puede cumplir un rol práctico en situaciones reales: desde planificar comidas diarias hasta reorganizar la casa o producir videos sin experiencia previa. Estas capacidades amplían su utilidad y la ubican como asistente personal a demanda.

A continuación, cinco usos originales que ilustran el potencial de la IA en la vida cotidiana:

1. Contar calorías con una foto

La posibilidad de cargar imágenes permite estimar calorías y macronutrientes sin depender de cálculos a ojo. Con una foto del plato —idealmente junto a un objeto de referencia para medir proporciones— el usuario puede obtener un desglose aproximado de proteínas, hidratos y grasas. Si bien no reemplaza a un nutricionista ni debe tomarse como indicación médica, funciona como una guía razonable para quienes registran hábitos alimentarios o siguen planes de entrenamiento.

2. Visualizar cambios en el hogar antes de hacerlos

Otra función en expansión es la creación de imágenes para remodelaciones. Con una foto del living, la cocina, un balcón o el jardín, modelos como ChatGPT o Gemini pueden recrear una habitación con nuevas paletas de colores, variantes de muebles, empapelados o estructuras. El recurso no sustituye a un profesional del diseño, pero permite acelerar decisiones, explorar ideas y reducir la necesidad de bocetos manuales.

3. Resolver comidas con lo que hay en la heladera

La planificación del menú diario suele ser un problema doméstico. Ante una lista de ingredientes disponibles, la IA puede sugerir recetas simples sin la extensión narrativa típica de los blogs de cocina. El resultado es práctico, inmediato y ayuda a evitar desperdicios.

4. Convertir textos en videos y guiones planos por plano

La inteligencia artificial también se volvió aliada para creadores de contenido. Una reseña escrita puede transformarse en un guion audiovisual, con indicaciones de tomas, encuadres y combinaciones de producto y presencia del presentador. La función es útil para quienes buscan iniciarse en YouTube, no tienen experiencia en edición o requieren un desglose técnico que sirva como hoja de ruta.

5. Encontrar regalos personalizados en minutos

El chatbot también funciona como asistente de compras. En base a hobbies, gustos estéticos, intereses laborales u otra referencia sobre una persona, la IA genera listas segmentadas por presupuesto. El sistema sirve para resolver regalos en pareja, intercambios laborales o el tradicional “amigo invisible” sin perder tiempo en búsquedas extensas.