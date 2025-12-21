Creyó que tenía la foto perfecta con Messi, pero el filtro lo arruinó todo

El influencer grabó el momento sin advertir que tenía activos los efectos visuales y el resultado generó risas, memes y millones de reproducciones.

Un encuentro fortuito entre un fanático y Lionel Messi se convirtió, en cuestión de minutos, en uno de los episodios más comentados de las redes sociales. Jordi Tortosicrack, creador de contenido digital, relató el instante en que coincidió cara a cara con el astro argentino, una oportunidad difícil de conseguir para cualquier seguidor. Sin embargo, lo que debía ser un registro inolvidable terminó transformándose en una escena cómica producto de un error tecnológico.

Según publicó Tortosicrack, todo ocurrió cuando se encontró con Messi y decidió pedirle una selfie aprovechando la cercanía del auto en el que viajaba el futbolista. Messi advirtió la situación, bajó la ventanilla con naturalidad y accedió a posar, manteniendo la cordialidad que suele mostrar con sus seguidores fuera del campo de juego.

Pero al activar la cámara frontal, Jordi no notó que tenía habilitado un filtro de distorsión facial. El efecto modificó los rasgos de ambos y arruinó la foto soñada con el capitán de la selección argentina. El creador describió el episodio, con humor resignado, como “el mayor error de mi vida”.

La grabación del blooper no quedó en la intimidad. Jordi compartió el video en TikTok bajo el usuario @tortosicrackoficial con la frase: “POV: Me encuentro a Messi... y tenía un filtro puesto”. En pocos minutos, el contenido se viralizó: superó las 200 mil reproducciones, acumuló más de 16 mil “me gusta” y generó más de medio centenar de comentarios.

El diálogo digital combinó sorpresa y humor. Entre las respuestas de usuarios se leyeron mensajes como “No te puede pasar algo así”, “Se quedó sin foto y sin la aprobación de Messi” y “Cómo vas a conocer a Messi y hacer eso”, reflejando el tono complice que adoptó la audiencia ante el percance tecnológico.