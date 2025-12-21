Este martes 23 se abonará la última cuota del bono extraordinario

El Ministerio de Economía confirmó que ese día se acreditarán los $700.000 correspondientes al tercer y último tramo del beneficio para la administración pública provincial, completando un total de $2.100.000.

Hoy 08:23

El martes 23 de diciembre se realizará el depósito de la tercera y última cuota del bono extraordinario, por un monto de $700.000, destinado a los trabajadores de la administración pública provincial, según confirmó el Ministerio de Economía de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con este pago, se completa el total de $2.100.000 acordado oportunamente en el marco de la Mesa de Diálogo y Trabajo, dando cierre al esquema de compensaciones extraordinarias previsto para el cierre del año.

Desde la cartera económica provincial recordaron además que el aguinaldo fue abonado el jueves 18 de diciembre, cumpliendo así con el cronograma oficial anunciado días atrás para los empleados estatales.

De esta manera, el Gobierno provincial garantiza el cumplimiento de los compromisos asumidos con los trabajadores del Estado y avanza en la finalización del calendario de pagos de fin de año, brindando previsibilidad y certidumbre a la administración pública.