SANTIAGO DEL ESTERO | 21 DIC 2025
Somos Deporte
Triunfazo del Aston Villa del Dibu Martínez ante el Manchester United para seguir arriba
Los Villanos se impusieron por 2-1 como locales y marchan terceros en la Premier League.
Hoy 15:30
Aston Villa festejo
Premier League
Emiliano ‘Dibu’ Martínez
Aston Villa FC
