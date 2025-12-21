Bombazo: la respuesta de Dybala a Boca tras el interés de sumarlo como refuerzo

El jugador campeón mundial de la Roma ya tiene una postura tomada de cara a la próxima temporada.

Hoy 10:07

La ilusión de Boca por Paulo Dybala ya tiene una respuesta concreta. El campeón del mundo le hizo saber al club que en enero su llegada es imposible, ya que pretende respetar su contrato con la Roma, pero la puerta quedó abierta para mediados de 2026, cuando quedará en libertad de acción y Juan Román Riquelme avanzará para ofrecerle un vínculo formal.

La información, publicada de manera exclusiva por tycsports.com, va en sintonía con las recientes declaraciones del entorno del jugador. Su propia suegra, Catherine Fulop, alimentó la expectativa al confirmar que la chance existe, aunque habrá que esperar. “Si es, es para junio. Ahora no”, afirmó, dejando en claro que la prioridad familiar y contractual del futbolista hoy está en Italia.

Desde Brandsen 805 ya contemplaban este escenario. Sumar a Dybala en este mercado era complejo por la vigencia de su contrato en la Roma y las dificultades para sacarlo antes de tiempo. Sin embargo, en Boca confían en poder contar con su refuerzo estrella para una instancia clave como los octavos de final de la Copa Libertadores, si se concreta su llegada a mitad de año.

¿Qué ocurrió en el primer contacto? No hubo oferta formal. Fue apenas el inicio de una gestión que saben será larga y difícil, pero con antecedentes positivos. El caso recuerda a lo sucedido con Leandro Paredes, quien tampoco llegó en enero de 2025, sino a mitad de año.

Mientras tanto, Dybala respetará los seis meses de contrato que le restan en el club capitalino. De hecho, este fin de semana volvió a la titularidad ante Juventus, tras varios partidos relegado en la consideración de Gian Piero Gasperini.

Desde el 1° de enero, la Joya ya puede negociar formalmente su futuro. Por ahora, la renovación con la Roma no está en carpeta y en Boca confían en que podrán convencerlo, con Riquelme a la cabeza y con un Paredes que también juega su partido fuera de la cancha. La espera continúa, pero la ilusión sigue intacta.