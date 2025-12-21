Termas: le hizo una escena de celos y la golpeó en la cabeza

La mujer de 27 años denunció a su pareja. Habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas cuando ocurrió el incidente. Intervino el Fiscal Rafael Zanni.

Una agresión terminó en una denuncia por violencia de género, hecho ocurrido alrededor de las dos de la madrugada de este domingo.

Una joven de apellido Leguizamón (27), arribó a la Comisaría N° 6 de la Mujer y la Familia, donde denunció a su pareja Humberto Rocco Roldán (24) por lesiones y amenazas.

Según indicó la víctima en su denuncia, llegó hasta el domicilio de su pareja, Lugones y Brasil, quien se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas y comenzó una discución por celos, tras lo cual le aplicó un golpe de puño en la cabeza.

Pero el ataque no solo se limitó a lo físico, sino que Roldán la habría amenazado con prenderla fuego.

Tras radicar la denuncia, se dio participación al Fiscal Rafael Zanni, quien dispuso que se notifique al denunciado de una medida de restricción y otras medidas tendientes a garantizar la integridad física de Leguizamón.