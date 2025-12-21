Ingresar
Policiales

Le sacaron $300.000: había descargado su billetera virtual en el celular de un conocido

La víctima denunció que en 12 minutos se hicieron tres extracciones. Uno de los movimientos fue a parar a la cuenta de la persona que le había prestado el celular. Intervino Comisaría 50.

Hoy 11:01

Antonio Francisco González, de 36 años, denunció en la Comisaría 50 que le extrajeron la suma de $300.000 desde su cuenta en una billetera virtual.

Las extracciones se realizaron entre las 00:40 y 00:52 de este domingo.

La víctima brindó los nombres de las cuentas a donde se transfirió su dinero, siendo estos: Daniel Alfredo Miranda con $50.000 en total (primera transferencia por 20 mil y la segunda por 30 mil).

Pero la mayor transferencia de dinero se habría dado a otra billetera virtual a nombre de Hugo Tomás Albarracín, por un monto de $250.000.

Por estos hechos, González denunció a Lucas Medina con domicilio en calle Rivadavia de la ciudad de Termas de Río Hondo, ya que esta persona le habría facilitado su teléfono celular para descargar la aplicación de la billetera virtual. El denunciante indicó que tenía un problema con su aparato electrónico, por lo que necesitaba momentáneamente desde donde realizar una transacción y finalmente dejó abierta la billetera en el teléfono de Medina.

De lo denunciado tomó conocimiento el Fiscal Rafael Zanni, quien dispuso que tome participación el Departamento Delitos Económicos y se realicen las pericias de rigor a los fines de esclarecer las transferencias y endilgar responsabilidades.

TEMAS Delitos Económicos Policía de Santiago del Estero

