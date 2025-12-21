Boca va por Maher Carrizo y tiene una estrategia para quedarse con el delantero santiagueño

El Xeneize pretende sumar al atacante de Vélez para la temporada 2026.

Hoy 11:47

Boca comenzó a moverse fuerte en el mercado y va por Maher Carrizo, una de las grandes promesas del fútbol argentino. El delantero santiagueño de Vélez, de apenas 19 años, es el principal objetivo del Xeneize de cara a la temporada 2026, y la dirigencia ya tendría definida una estrategia para intentar quedarse con su ficha.

El atacante volverá a ser uno de los nombres más buscados del próximo mercado. Tal como ocurrió con River en el receso anterior, Boca evalúa apoyarse en un grupo empresarial para concretar la operación y luego contar con el futbolista a préstamo.

La estrategia de Boca

Según trascendió, el plan del club de la Ribera sería que un grupo inversor ejecute la cláusula de salida, fijada en 16 millones de dólares, y posteriormente ceda a Carrizo a Boca para la próxima temporada. Es un mecanismo similar al que intentó el Millonario, incluso con el respaldo del City Group, aunque sin éxito.

Carrizo estuvo también cerca de ser adquirido en conjunto por Manchester City y Valencia, pero esa negociación finalmente no prosperó. Ahora, el Xeneize aparece decidido a avanzar con una estructura financiera externa para dar el golpe.

La postura de Vélez

Desde Vélez fueron claros y firmes. El Fortín reiteró que no negociará con River ni con Boca y que solo dejará salir al futbolista por el monto total de la cláusula. Para la dirigencia velezana, Carrizo es hoy el futbolista argentino más caro del mercado local.

Con este escenario, Boca sabe que la única vía posible es igualar los 16 millones de dólares y convencer al entorno del jugador. El interés está sobre la mesa y el nombre de Maher Carrizo promete ser uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de pases.