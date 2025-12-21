Revelan una denuncia por pornografía infantil contra Epstein que el FBI ignoró años atrás

El depredador sexual pidió fotografiar a jovencitas en piscinas, según una mujer que trabajó para el financista antes de que se dieran a conocer sus delitos.

Hoy 12:37

El FBI ignoró una denuncia sobre Jeffrey Epstein una década antes de que se empezara a investigar la conducta del depredador sexual, según se desprende de la nueva tanda de documentos revelada esta semana.

Maria Farmer, quien trabajó con el financiero, se comunicó con la Oficina Federal de Investigación ya en 1996 para denunciar el interés del magnate por la "pornografía infantil", pero la agencia nunca ha reconocido el hecho públicamente. De hecho, la mujer fue tachada de mentirosa por sus declaraciones cuando salieron a la luz los delitos de Epstein.

Contactada y preguntada por The New York Times sobre su denuncia realizada el 3 de septiembre de 1996, según los documentos recientemente publicados, la mujer rompió en llanto, escribe el medio. Dijo haber esperado 30 años para que le crean y, aunque estaba agradecida por ello, también aseguró que se sentía desconsolada al no haberse tomado las medidas necesarias en su momento para detener a Epstein años atrás.

"Hicieron daño a todas esas niñas. Esa parte me destroza", lamentó Farmer.

En la redacción de los nuevos archivos del caso consta el nombre de la mujer, mencionándola como pintora profesional que fue empleada por Epstein para adquirir obras de arte en su nombre.

En su denuncia, Farmer indicó que había tomado fotos de sus hermanas menores, de 16 y 12 años, para su trabajo personal y que Epstein le robó las fotos y los negativos. Precisó a NYT que entre las fotos se encontraban también imágenes de las niñas desnudas. En el documento sostiene que Epstein le pidió fotografiar a jovencitas en piscinas y que incluso la amenazó con quemar su casa si contaba a alguien sobre las imágenes.

Farmer afirma haber advertido a la Policía y luego al FBI sobre los lazos de Epstein con personas poderosas e influyentes como el exmandatario de EE.UU. Bill Clinton y el magnate inmobiliario y presidente actual Donald Trump, pero esas declaraciones no se reflejan en el documento.

La mujer, entonces de más de 20 años, relató que abandonó a Epstein después de sufrir una agresión sexual contra ella por parte de este y su expareja Ghislaine Maxwell —quien actualmente está presa—, momento en el que descubrió que las fotos desnudas de sus hermanas habían desaparecido.

Añadió que tras ese incidente habló con su hermana Annie, quien declaró en el juicio contra Maxwell que, cuando tenía 16 años, había sido invitada a un rancho de Epstein en Nuevo México, donde el financista se metió en su cama para "acurrucarse", mientas Maxwell en otra ocasión le ofreció hacerle un masaje y empezó a frotarle el pecho.

Este viernes, Brad Edwards, abogado que representa a las víctimas de Epstein, instó a que se investigue la inacción de todos los responsables gubernamentales que estaban al tanto de la denuncia de Farmer pero rechazaron su existencia.

Jeffrey Epstein falleció en 2019 en la cárcel de Nueva York donde esperaba su juicio tras haber sido imputado por tráfico sexual de menores.