Mendoza: un joven murió tras desprenderse el acoplado de un camión

El fatal accidente ocurrió en la localidad de Guaymallén. La víctima circulaba como acompañante en una motocicleta.

Hoy 13:01

Un joven de 19 años murió tras un accidente vial ocurrido en Guaymallén cuando el acoplado de un camión Volvo se desprendió e impactó contra la motocicleta en la que viajaba como acompañante.

La Oficina Fiscal de la Jurisdicción inició una investigación para esclarecer las causas y responsabilidades del siniestro, luego de que el acoplado se desenganchara al llegar a la intersección de calle Severo del Castillo y calle 7.

El hecho se produjo este sábado cuando el camión, conducido por V. Z., de 45 años, circulaba de sur a norte por Severo del Castillo. En sentido contrario, una motocicleta Honda Wave transportaba a Máximo Nicolás Torres, de 19 años, y a una adolescente de 17 años que manejaba el vehículo.

Tras el impacto, los efectivos policiales trasladaron de urgencia al joven al microhospital de Puente de Hierro, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a las graves heridas sufridas. En tanto, la conductora de la moto fue asistida por politratumatismos.

Sin embargo, no fue el único caso en que un siniestro vial conmovió a la provincia mendocina. Un joven motociclista de 23 años falleció en las primeras horas de este domingo en Maipú, tras un violento choque contra un árbol en las inmediaciones del Acceso Este.

El personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar luego de recibir un aviso a la línea de emergencias, pero solo pudo constatar el fallecimiento del conductor debido a la gravedad de las lesiones.

La víctima circulaba en una motocicleta Honda 150 cc por la calle Juan Isidro Maza en dirección de norte a sur. Según detalló el medio local Los Andes, el accidente ocurrió a las 06:15, cuando Gorosito perdió el control del vehículo, salió de la calzada y colisionó de frente contra un árbol, a pocos metros del Acceso Este.