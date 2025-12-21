Horacio “Fito” Pons, gloria de Mitre, debe ser operado y necesita la ayuda de todos

Desde el club lanzaron una campaña solidaria para colaborar con uno de sus referentes históricos.

Hoy 13:07

El Club Atlético Mitre lanzó un llamado solidario para acompañar a Horacio “Fito” Pons, uno de los grandes ídolos de la institución, quien deberá someterse a una costosa operación de cadera el próximo 20 de enero en la provincia de Tucumán.

Desde la entidad remarcaron que la ayuda de todo el pueblo santiagueño será fundamental, debido al elevado costo que implica la intervención quirúrgica. Por ese motivo, el club difundió los datos oficiales para quienes deseen colaborar económicamente.

Datos para colaborar:

Alias: horacio.593.giga.mp

CVU: 0000003100046648381444

Nombre: Horacio Federico Pons

La iniciativa busca unir a hinchas, socios y a toda la comunidad deportiva de Santiago del Estero para acompañar a una figura muy querida por su historia y su legado en el Aurinegro.

Desde Mitre y el ambiente del fútbol local, el mensaje es claro y contundente: todos juntos y unidos por nuestro querido Fito.