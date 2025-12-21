Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 DIC 2025 | 31º
X
Somos Deporte

Horacio “Fito” Pons, gloria de Mitre, debe ser operado y necesita la ayuda de todos

Desde el club lanzaron una campaña solidaria para colaborar con uno de sus referentes históricos.

Hoy 13:07

El Club Atlético Mitre lanzó un llamado solidario para acompañar a Horacio “Fito” Pons, uno de los grandes ídolos de la institución, quien deberá someterse a una costosa operación de cadera el próximo 20 de enero en la provincia de Tucumán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde la entidad remarcaron que la ayuda de todo el pueblo santiagueño será fundamental, debido al elevado costo que implica la intervención quirúrgica. Por ese motivo, el club difundió los datos oficiales para quienes deseen colaborar económicamente.

Datos para colaborar:

Alias: horacio.593.giga.mp
CVU: 0000003100046648381444
Nombre: Horacio Federico Pons

La iniciativa busca unir a hinchas, socios y a toda la comunidad deportiva de Santiago del Estero para acompañar a una figura muy querida por su historia y su legado en el Aurinegro.

Desde Mitre y el ambiente del fútbol local, el mensaje es claro y contundente: todos juntos y unidos por nuestro querido Fito.

TEMAS Club Atlético Mitre

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este domingo 21 de diciembre en Santiago del Estero: inestable con alerta por tormentas fuertes
  2. 2. El Gobierno podría ampliar la denuncia contra la AFA por incumplimientos ante la IGJ
  3. 3. Un hombre fue mordido por su perro en El Zanjón y debió ser hospitalizado
  4. 4. Wanda Nara vende ropa usada y genera polémica por los precios
  5. 5. La Municipalidad celebró el Día Nacional del Tango en plaza Libertad con un encuentro musical
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT