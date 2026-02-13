En vivo: un Mitre renovado inicia su camino en la Primera Nacional visitando a All Boys

El Aurinegro arranca una nueva temporada con DT nuevo y plantel renovado. Arranca a las 17.
Un renovado Mitre inicia su camino en la Primera Nacional este sábado 14 de febrero desde las 17, cuando visite a All Boys por la primera fecha. El equipo ahora conducido por Carlos Mayor arranca una temporada clave, con la misión de cambiar la imagen que dejó el año pasado.
