Vélez de San Ramón ya tiene rival en la Cuarta Ronda del Torneo Regional

Tras eliminar a Unión Aconquija por penales, el equipo de Pablo Ávila se medirá ante Independiente de Primera de Mayo de Catamarca en la próxima instancia del certamen.

Hoy 22:22

Vélez de San Ramón ya conoce a su rival para la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional. El rival será Independiente de Primera de Mayo de Catamarca, que viene de dejó en el camino a Atlético Policial con autoridad. Se impuso 1 a 0 en la ida y confirmó la clasificación como visitante con un triunfo 2 a 1, cerrando un global de 3 a 1 que lo posiciona como un adversario de cuidado.

La Cuarta Ronda se disputará en partidos de ida y vuelta, con el primer cruce programado para el 4 de enero, mientras que la revancha será el 11 de enero de 2026. Vélez será local en el primer duelo.

El ganador de este cruce se enfrentará en la Quinta Ronda al vencedor del duelo entre Comercio y Central Argentino, en una llave que promete ser determinante.