“Mundo Jurásico”, la propuesta del CCB para disfrutar en familia

Se trata de una muestra educativa destinada a todas las edades, con entrada libre y gratuita.

Hoy 07:53

La muestra educativa inmersiva “Mundo Jurásico”, que se encuentra en exhibición en la Sala de Grandes Exposiciones del Centro Cultural del Bicentenario (CCB), propone un recorrido tecnológico, en el que, con estaciones interactivas, invita a explorar el mundo de los dinosaurios a través de experiencias sensoriales, contenido educativo y tecnología VR.

La misma reúne múltiples sectores: desde un espacio paleontológico con areneros de excavación hasta un laboratorio futurista con tubos de incubación de Velociraptors, pantallas táctiles y un holograma que recrea el nacimiento de un dinosaurio.

La presentación también incluye una Zona de Velociraptors con estaciones de realidad virtual y ambientación selvática, una Jaula de Apatosaurus con un ejemplar a escala real con movimiento y una estación interactiva que muestra su proceso de fabricación, además de una audioguía con información de la especie.

Entre las experiencias destacadas se suma Rayos X en Sauropodos, una propuesta 360° guiada por el científico británico David Attenborough traducida al español y presentada por primera vez en Argentina y un Acuario Virtual para caminar físicamente por un entorno VR y explorar especies de las profundidades.

Finalmente, el público podrá vivir el Simulador de T-Rex, una experiencia inmersiva con la reconstrucción de un Jeep que combina realidad virtual, movimiento y efectos de viento para recrear una escena de ataque de un Tiranosaurios Rex.

“Mundo Jurásico” es una propuesta para disfrutar en familia, que el CCB ofrece a su comunidad, con un enfoque educativo y tecnológico que busca sorprender y acercar el conocimiento de manera participativa.

Cabe destacar que, para una mejor calidad de experiencia, se solicita al público reservar previamente un turno, ingresando a www.imaginar.com.ar, seleccionando la opción TURNOS, o bien, comunicarse con la boletería del CCB, teléfono: (0385) 4223763.