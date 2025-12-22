La Municipalidad, con su programa de Zoonosis, concretó más de 4.800 esterilizaciones gratuitas para perros y gatos

La iniciativa se desarrolló durante 2025 en múltiples sectores de la ciudad, con postas barriales, trabajo articulado con asociaciones proteccionistas y atención a animales en situación de calle o vulnerabilidad.

El Programa de Zoonosis y Tenencia Responsable de la Municipalidad de la Capital realizó más de 4.800 castraciones gratuitas de perros y gatos a lo largo de 2025, en un trabajo sostenido que incluyó la articulación con asociaciones proteccionistas.

Para llevar adelante las acciones, se instalaron postas de castración semanales en los barrios Parque del Río, Belén, General Paz, Bosco II y III, Mosconi, Aeropuerto, Borges, Primera Junta, Juan Felipe Ibarra, Villa del Carmen, Campo Contreras, La Católica, 8 de Abril, Independencia, Tarapaya, Santa Lucía, Reconquista, Los Flores, Santa Rosa de Lima, René Favaloro y Santa Teresita.

Las esterilizaciones estuvieron a cargo de cuatro médicos veterinarios matriculados, garantizando la atención profesional de las mascotas. Además, se realizaron al menos tres recorridos semanales en forma conjunta con integrantes de la Asociación Bichos, quienes, además de la castración quirúrgica, brindaron alimento y desparasitaciones internas y externas, captando animales en situación de calle o pertenecientes a familias sin recursos para acceder a atención privada.

Asimismo, se intervino en casos de denuncias por maltrato o abandono animal, en articulación con las asociaciones proteccionistas Renata Rescata, Amor Animal, Conciencia Animal Santiago, El Arca, Montecito de los Canichones, San Francisco de Asís y proteccionistas independientes.

Durante el año, el personal del programa también fue equipado con uniformes y elementos básicos como transportadoras, correas y bozales, adecuados para las tareas en terreno y el traslado seguro de mascotas.

Cabe destacar que la esterilización quirúrgica, temprana, continua, sistémica, abarcativa y extendida es el único método ético, económico y eficaz para el control de la sobrepoblación de fauna urbana, ya que evita nacimientos indeseados, reduce el riesgo de extravíos, accidentes de tránsito, mordeduras, enfermedades zoonóticas y situaciones de abandono.