Lluvias intensas y tragedia en las rutas de Córdoba: dos motociclistas fallecidos

Las condiciones climáticas adversas habrían influido en los hechos, según las primeras informaciones.

Hoy 09:04

El anteúltimo fin de semana del 2025 terminó con dos muertos en accidentes de tránsito bajo una intensa tormenta que azota a toda la provincia de Córdoba. El primero ocurrió en la autopista Córdoba-Rosario, a la altura de Villa Posse, y el segundo en la Ruta Nacional 38, entre San Marcos Sierras y Cruz del Eje.

En el accidente de Villa Posse, la víctima fatal fue un motociclista de 53 años que murió tras chocar con una camioneta Renault Oroch en la que iba un hombre de 51, un joven de 24 y un adolescente de 15.

La Policía lo atendió en plena ruta pero no pudieron salvarlo. En tanto, los ocupantes del vehículo mayor fueron trasladados al Hospital de Urgencias con diagnóstico de politraumatismos.

Córdoba

En el segundo hecho, ocurrido bajo la lluvia, hubo tres vehículos involucrados: una motocicleta Brava, un Volkswagen Gol y un Ford Fiesta. La víctima fatal fue el motociclista de 28 años que murió en el lugar.

Un tercer accidente que no dejó fallecidos se registró bajo las intensas tormentas. Un auto Honda Civic blanco en el que iba una pareja despistó en Circunvalación por la acumulación de agua en la calzada.

Córdoba

El conductor explicó a los policías que despistó e impactó con un poste de luz. Una ambulancia los atendió en el lugar y derivó a la mujer al Hospital Eva Perón.