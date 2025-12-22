Ingresar
“Me presentó un amigo y me casé”: el comentario de Wanda que generó revuelo

Las redes sociales reaccionaron con ironía y memes tras sus declaraciones.

Hoy 09:19
Wanda y Maxi

Este domingo, Maxi López y Wanda Nara volvieron a protagonizar un intenso ida y vuelta. Como suele ser habitual en sus cruces, las chicanas volvieron a girar en torno a su pasado en común.

Quizás como nunca antes en el ciclo, la conductora se atrevió a tocar un tema muy delicado para los dos: el momento en que ella empezó a salir con Mauro Icardi, con quien el ex River tenía un vínculo muy estrecho.

Todo ocurrió cuando Sofía Gonet presentó su plato y reveló que le solicitó a Maxi que le presente “un chongo con plata”. Al escuchar ese pedido, la mediática respondió sin filtro: “Maxi es tan generoso que hasta a mí me presentó un amigo y me casé”.

La frase hizo que todos en el estudio se quedaran callados por unos segundos, mientras Wan no controlaba la risa. “Tengamos la Navidad en paz”, atinó a decir Germán Martitegui, jurado del ciclo. “Me la dejó servida, ‘La Reini’”, argumentó la presentadora.

Como suele ocurrir en cada emisión, el público se volcó a las redes sociales para referirse a esta inesperada reacción de Wanda Nara. “El momento fue tremendo”, “Desubicada y ordinaria, como les gusta a ustedes”, “Hay que entender que es humor”, y “¡Alguien que le diga a Wanda que no da!”, fueron algunos de los comentarios.

Además, no faltaron los memes. Te compartimos los más ingeniosos:

Memes Memes

Memes Memes

Memes Memes

