Jesús María: atacó a su hermano durante una discusión y lo dejó en estado crítico

El herido permanece internado con pronóstico reservado, mientras que el agresor fue arrestado.

Hoy 09:48

En la madrugada del domingo, en Jesús María, provincia de Córdoba, un episodio de fuerte violencia familiar dejó a un hombre de 32 años internado con lesiones de extrema gravedad. El hecho, ocurrido en una vivienda del barrio residencial sobre calle Puerto de Palo al 1000, derivó en la rápida intervención policial y la apertura de una investigación a cargo de la Fiscalía local.

Todo sucedió en la habitación principal de la vivienda familiar. De acuerdo a los datos oficiales, la víctima fue atacada tras una discusión con su hermano menor, de 28 años. La situación, que comenzó como un intercambio verbal, escaló de forma abrupta y concluyó cuando el joven habría utilizado un objeto contundente para golpear la cabeza del mayor, ocasionando que este perdiera el conocimiento.

El servicio de emergencias trasladó de urgencia al agredido hasta el Hospital Vicente Agüero, donde permanece internado bajo estricta observación médica. Su pronóstico inicial fue reservado, reportándose un traumatismo de cráneo grave como resultado del ataque.

Luego de solicitar el traslado de la víctima los agentes policiales procedieron a la detención del menor de los hermanos.

De esta manera, quedó inmediatamente a disposición de la Justicia y fue alojado en una dependencia policial de la ciudad y a la espera de las medidas procesales correspondientes. Mientras tanto, los efectivos preservaron la escena y secuestraron el arma utilizada en el ataque, como evidencia fundamental en la causa.

El caso está bajo el análisis de la Fiscalía de Jesús María, encabezada por el fiscal Guillermo Monti. El equipo judicial ya dispuso una serie de peritajes sobre el objeto incautado y la toma de testimonios a familiares y vecinos.

El fiscal Monti ordenó también la realización de estudios médicos y legales a ambas personas, junto al relevamiento de antecedentes de violencia en el círculo familiar. La intención es reconstruir con precisión las circunstancias que llevaron al desenlace violento