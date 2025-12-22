Asesinaron a un alto general ruso con un explosivo debajo de su auto en Moscú

Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, murió este lunes en un atentado por el que el Kremlin sospecha de Kiev.

Un general ruso murió este lunes por la mañana después de que un artefacto explosivo detonara debajo de su auto en Moscú, y los investigadores dijeron que el ataque podría ser obra de Ucrania, el tercer asesinato de un alto mando militar en un año.

El teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, falleció a causa de sus heridas, indicó la portavoz oficial del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko.

La bomba explotó bajo el Kia Sorento blanco conducido por Sarvarov cuando salía de un estacionamiento a las 6.55 de este lunes hora de Moscú (00.55 en la Argentina).

“Los investigadores están siguiendo numerosas líneas de investigación respecto al asesinato. Una de ellas es que el crimen fue orquestado por los servicios de inteligencia ucranianos”, afirmó Petrenko.

El Comité de Investigación publicó un video del vehículo destrozado, con sangre visible en el asiento del conductor y una de las puertas arrancada.

Petrenko agregó que los investigadores estaban reuniendo pruebas forenses, interrogando a testigos y revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Hasta el momento no hubo comentarios oficiales de Ucrania. Myrotvorets, un sitio web ucraniano no oficial que ofrece una base de datos de personas descritas como criminales de guerra o traidores, actualizó su entrada sobre Sarvarov para indicar que el hombre de 56 años había sido “eliminado”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el presidente, Vladimir Putin, fue informado de inmediato sobre el asesinato de Sarvarov.

Sarvarov luchó en las campañas del ejército ruso en el Cáucaso Norte, incluida la de Chechenia en la década de 1990, según indica su biografía oficial en el portal del Ministerio de Defensa. También comandó las fuerzas rusas en Siria en 2015-2016.

Otros casos

Varias figuras militares rusas y destacados partidarios de la guerra de Moscú en Ucrania han sido asesinados durante el conflicto que dura casi cuatro años, y la inteligencia militar ucraniana se ha declarado responsable de varios de los ataques.

Hace poco más de un año, el 17 de diciembre de 2024, el teniente general Igor Kirillov, jefe de las fuerzas de protección nuclear, biológica y química del ejército, fue asesinado por una bomba escondida en un scooter delante de su edificio. El asistente de Kirillov también murió. El servicio de seguridad de Ucrania se atribuyó la responsabilidad del ataque.

Un hombre uzbeko fue arrestado rápidamente y acusado de matar a Kirillov en nombre del servicio de seguridad ucraniano.

Putin describió el asesinato de Kirillov como un “grave error” por parte de las agencias de seguridad de Rusia, señalando que deberían aprender de ello y mejorar su eficiencia.

Pero en abril, otro mando militar ruso, el teniente general Yaroslav Moskalik, subjefe del Estado Mayor, fue asesinado por un artefacto explosivo colocado en su auto estacionado cerca de su edificio de apartamentos a las afueras de Moscú. Un sospechoso fue arrestado rápidamente.

Moscú también ha culpado a Ucrania de varios bombardeos y otros ataques en Rusia.

Días después del asesinato de Moskalik, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo que recibió un informe del jefe de la agencia de inteligencia exterior de Ucrania sobre la “liquidación” de altos mandos militares rusos, añadiendo que “la justicia inevitablemente llega”, aunque no mencionó el nombre de Moskalik.

Antes, el bloguero militar ruso Maxim Fomin murió cuando una estatuilla explotó en una cafetería de San Petersburgo en abril de 2023. Y en agosto de 2022, un coche bomba mató a Daria Dugina, hija del ideólogo ultranacionalista Alexander Dugin.

Negociaciones

El asesinato se produjo después de tres días de conversaciones en Miami y en un momento en que Estados Unidos intensifica sus esfuerzos para negociar el fin de la guerra en Ucrania, que en febrero cumplirá cuatro años.

El negociador ucraniano Rustem Umerov y el emisario especial estadounidense Steve Witkoff elogiaron el domingo el “progreso” de las negociaciones.

El enviado ruso también se reunió con el equipo estadounidense, del que formó parte Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Witkoff calificó las reuniones de “productivas y constructivas”.