Se filtró la versión de los guías que acompañaron a Christian Petersen en la excursión al volcán Lanín

Christian Petersen quedó internado luego de participar de una excursión al volcán Lanín. En medio de diferentes teorías sobre lo que le pasó al chef, se conoció la versión que dieron los guías que lo acompañaron en ese momento.

En las últimas horas, la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) emitió un comunicado oficial en sus redes sociales en el que detallan cómo fue el minuto a minuto y donde aseguran que el cocinero “tuvo una actitud prepotente”.

“Dejamos una aclaración del caso Petersen en el Volcán Lanín”, expresaron desde la cuenta de la entidad. Sobre el chef, informaron que “participaba de una actividad de ascenso al volcán y durante el chequeo previo de equipo manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio”.

Por esa razón, en el comunicado explicaron que decidieron “que se realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión”. “Al llegar al refugio compartió con el grupo, disfrutó del lugar y se mostró contento por haber alcanzado ese punto”, indicaron también.

Sin embargo, todo cambió durante la medianoche. “Cerca de las 00 se observó un cambio en su comportamiento, lo cual resultó molesto para el descanso del grupo. Tras dialogar con él de manera normal y sin inconvenientes, se decidió que descendiera. Descansó aproximadamente dos horas, siempre acompañado por un miembro del equipo”, informaron.

Luego, el comunicado detalla qué pasó en la madrugada: “Alrededor de las 4 se inició el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación. Aproximadamente dos horas después, Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería“.

En cuanto al momento del descenso aseguraron que fue “en buenas condiciones” y que el chef no presentó “ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV”, según había circulado en diferentes noticias.

La decisión de la familia de Christian Petersen

En medio de la internación, la familia del chef tomó una drástica decisión. El pedido del círculo íntimo fue claro: mantener hermetismo absoluto, el mayor tiempo que se pudiera.

Con la viralización de las novedades sobre la salud de Petersen, el hospital publicó el 18 de diciembre el primer y, hasta ahora, único parte médico. A través de un comunicado, el hospital informó que Petersen había sido derivado desde el Hospital de Junín de los Andes.

Detallaron que presenta un "cuadro de falla multiorgánica", por lo que su estado es reservado y requiere atención médica especializada de manera continua.

El Ministerio de Salud y el hospital también realizaron una aclaración importante: no se había emitido ningún parte médico oficial previo a este informe y señalaron que cualquier información que haya circulado en redes sociales u otros medios no proviene de fuentes oficiales.