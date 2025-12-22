Independiente BBC cerró el año con una aplastante victoria ante Amancay

El elenco santiagueño no dejó dudas y se impuso por 102-76 en el estadio “Israel Parnás”.

Hoy 00:00

Independiente BBC cerró el 2025 con una sonrisa tras vencer con autoridad a Amancay por 102-76 en Santiago del Estero. El equipo de Rovner mostró un gran rendimiento colectivo, con cinco jugadores en doble dígito, y equilibró su récord en 7-7 para despedir el año de la mejor manera.

Desde el inicio, el conjunto santiagueño marcó el pulso del partido. Con una defensa sólida y ataques rápidos, Julien aportó ocho puntos en el arranque y el ingreso de Lange le dio profundidad a la rotación para estirar diferencias. Peralta sostuvo a la visita en un primer cuarto adverso que terminó 30-17.

La reacción de Amancay llegó en el segundo parcial. De la mano de Araujo y Peralta, el “canario” encontró mayor fluidez ofensiva y ajustó atrás, conteniendo a Julien y poniendo el foco en Lugli. El trámite se emparejó y el entretiempo encontró a ambos con un 51-46 abierto.

En el tercer cuarto, Inde volvió a imponer condiciones. La dupla Lugli–Amicucci recuperó confianza y, tras un pasaje de ida y vuelta, el local metió un sprint final demoledor con alta efectividad. Amancay no tuvo respuestas y el parcial cerró 84-57.

El último cuarto fue de control total. Independiente superó rápidamente la barrera de los 90 puntos, rotó con su segunda unidad y administró la ventaja hasta el 102-76 definitivo.

Con este triunfo, Independiente BBC se despide del año con sensaciones positivas y ya piensa en el arranque de 2026, cuando reciba a Estudiantes de Tucumán el 8 de enero.