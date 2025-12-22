Corazones Solidarios: ocho años llevando la Navidad a quienes más lo necesitan

Un grupo de catorce jóvenes de la ciudad de la Banda sostiene una Navidad solidaria que nació al redor de una mesa compartida y que hoy continua a través de viandas, sin perder el espíritu del encuentro y compromiso que crece año tras año.

Hoy 15:19

Desde hace ocho años, un grupo de jóvenes de la ciudad de La Banda transforma la Navidad en un gesto solidario. Se trata de Corazones Solidarios, una iniciativa integrada por catorce chicos que, año tras año, se organizan con un mismo objetivo: compartir y acompañar a quienes más lo necesitan en una fecha tan especial.

En diálogo con Diario Panorama, los integrantes del grupo contaron que los primeros años la propuesta consistía en organizar una gran mesa navideña, donde las personas podían acercarse, sentarse y compartir una comida en un clima de encuentro y contención. “La idea siempre fue que nadie se sienta solo en Navidad”, explicaron.

Con la llegada de la pandemia, la iniciativa debió adaptarse. Sin embargo, lejos de suspender la actividad, Corazones Solidarios decidió continuar, modificando la modalidad. Desde entonces, la Navidad solidaria se realiza a través de la entrega de viandas, una forma distinta de llegar a las familias, pero con el mismo espíritu de acompañar y compartir.

A pesar de los cambios, el compromiso nunca se detuvo. Por el contrario, con el paso de los años la propuesta fue creciendo y sumando voluntades. Cada Navidad son más las personas que se acercan para colaborar, ya sea con donaciones, tiempo o trabajo, fortaleciendo una red solidaria que se renueva año tras año en la ciudad de La Banda.

“Esto lo hacemos desde el corazón”, coinciden los jóvenes, que destacan la importancia de la solidaridad y el trabajo colectivo. Aseguran que no se trata solo de entregar una comida, sino de generar un momento de encuentro y de demostrar que, aun en contextos difíciles, es posible tender una mano.

De esta manera, Corazones Solidarios vuelve a demostrar que la Navidad también puede ser un tiempo para compartir, acompañar y pensar en el otro, manteniendo viva una iniciativa que ya forma parte del corazón solidario de La Banda.