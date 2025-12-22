Un ídolo de Racing anunció que se va del club y críticó a Costas: “Somos dos polos opuestos”

El futbolista sufrió varias lesiones y no tuvo un buen semestre. Era uno de los mejores pagos del equipo.

Hoy 12:39

Luciano Vietto confirmó su salida de Racing Club y puso fin a una etapa marcada por las lesiones musculares, la falta de continuidad y un vínculo futbolístico que nunca terminó de encajar con el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Costas.

El delantero, ídolo académico, reconoció su tristeza y malestar por no haber tenido lugar en el equipo. “Con Gustavo no fue fácil para mí. En lo futbolístico somos polos opuestos. Me costó mucho participar en la ideología que él tiene. La realidad es que no me ayudó mucho a la hora de entrar a la cancha”, explicó, siempre aclarando que mantuvo el respeto.

Además, Vietto reveló su sorpresa por la postura dirigencial, ya que nunca recibió una oferta de renovación pese a que su contrato vence el 31 de diciembre. “Fue sorpresiva la manera en que se dio mi salida. Los dirigentes me avisaron de un momento a otro. Estaba en el club que quería estar, en mi casa. Cuesta procesarlo”, expresó.

El atacante también desmintió versiones sobre una supuesta negativa a resignar dinero. “Se dijo que no acepté una rebaja salarial o un contrato por productividad, pero la realidad es que no hubo ningún ofrecimiento”, aclaró, dejando en claro que la decisión fue conjunta entre el cuerpo técnico y la dirigencia.

Vietto había regresado desde el fútbol árabe como una de las grandes apuestas del ciclo Costas, pero nunca logró afianzarse como titular. Si bien fue alternativa a lo largo del año, las lesiones le impidieron sostener regularidad y mostrar su mejor versión.

Desde su retorno a la Academia disputó 39 partidos oficiales, 22 como titular, y marcó ocho goles. En el último año calendario jugó 29 encuentros, con cinco tantos y tres asistencias, aunque gran parte del período estuvo condicionado por problemas físicos.

En el Torneo Clausura, su participación fue limitada: apenas ocho partidos, solo cuatro desde el inicio, y un único gol, de penal, en el triunfo 3-1 ante Aldosivi. Esa irregularidad terminó por relegarlo en la consideración ofensiva.

La salida de Vietto se da en medio de un reordenamiento del plantel de cara a 2026, con la intención de liberar cupos y reformular el ataque. Pese al buen rendimiento general del equipo, en Racing entienden que es momento de buscar un salto de calidad, aun cuando la despedida de uno de sus referentes deje un sabor amargo entre los hinchas.