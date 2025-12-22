El video de Alpine que muestra el privilegio que tendrá Colapinto por primera vez en la Fórmula 1

El piloto argentino continúa con los preparativos para la temporada 2026, la primera en la que comenzará como titular en la categoría.

Franco Colapinto volvió a la Argentina para pasar las fiestas de fin de año, luego de cerrar una etapa clave de trabajo en Europa. Aunque la temporada 2025 de la Fórmula 1 ya finalizó, el piloto bonaerense permaneció hasta mediados de diciembre en la fábrica de Alpine, enfocado en los ajustes finales de cara al inicio del próximo ciclo.

La escudería francesa compartió en sus redes sociales parte de esa preparación rumbo a 2026, con una imagen que marcó un hito en la corta carrera de Colapinto en la máxima categoría. Por primera vez, el argentino se tomó las medidas para moldear su propio asiento, algo inédito para él en la F1.

El proceso se realizó en presencia del director del equipo, Steve Nielsen, y estuvo vinculado al nuevo monoplaza A526, que será presentado de manera oficial el 23 de enero. El auto contará con motor Mercedes a partir de 2026, una apuesta fuerte que promete volver a Alpine mucho más competitivo en relación a la última temporada.

Hasta ahora, cada vez que Colapinto fue titular en Fórmula 1 debió heredar un auto ajeno. En Williams, ocupó la butaca de Logan Sargeant, mientras que en Alpine hizo lo propio con la de Jack Doohan. Esta vez, el molde será completamente propio, diseñado desde cero para adaptarse a su cuerpo.

El detalle no es menor. Cuando un piloto utiliza un asiento heredado, la posición nunca es perfecta. Al moldear su propia butaca, los ingenieros pueden ubicar a Colapinto en la posición exacta, optimizando el centro de gravedad del monoplaza. Incluso unos pocos milímetros pueden marcar diferencias en el comportamiento del auto, especialmente en curvas de alta velocidad.

Además, un asiento hecho a medida elimina la fatiga física provocada por rellenos y adaptaciones forzadas. Con un soporte lumbar y lateral perfecto, la conexión del piloto con el chasis es inmediata, lo que se traduce en mayor precisión y control al volante.

Este ajuste personalizado también mejora la ergonomía y la visibilidad, y representa un fuerte respaldo simbólico: Alpine empieza a construir su proyecto 2026 con Colapinto como eje central. Ya no se trata de subirse a una estructura prestada, sino de un auto pensado específicamente para potenciar su talento en la Fórmula 1.