La joyita de Boca que Riquelme podría perder en este mercado de pases

El presidente xeneize piensa en el armado del plantel para disputar la Copa Libertadores, y una de sus figuras es seguida desde el exterior.

Milton Delgado empieza a consolidarse como uno de los nombres propios del mercado de pases de Boca. Su buen rendimiento con la camiseta del Xeneize despertó el interés de varios clubes del exterior y en el club ya saben que podrían llegar ofertas concretas en los próximos meses.

En Brandsen 805 no descartan que una eventual salida pueda darse recién en 2026, en un escenario similar al de Lautaro Di Lollo, otra de las joyas surgidas de las inferiores. Delgado tiene contrato vigente hasta 2028, pero su proyección lo ubica como uno de los activos más atractivos del plantel.

Según reveló el periodista Diego Monroig en ESPN, desde el entorno del mediocampista aseguran que existen sondeos firmes desde el fútbol ruso. “Del lado de Milton Delgado aseguran que puede venir algo de Rusia. Boca está expectante para ver si llega una oferta desde ese país”, explicó.

El gigante de la Premier League que sigue a Delgado

El interés por el volante no se limita a Europa del Este. De acuerdo a información publicada por TyC Sports, un club de peso de la Premier League ya realizó un primer acercamiento: Chelsea preguntó condiciones por el futbolista.

Para que la negociación avance, desde el Mundo Boca saben que deberá llegar una propuesta económica importante que convenza a la dirigencia. Delgado es considerado una pieza de alto valor deportivo y patrimonial dentro del proyecto.

De todos modos, hay una alternativa clara para cualquier club interesado: la cláusula de rescisión, fijada en 20 millones de dólares. Mientras tanto, el mediocampista sigue enfocado en rendir dentro del campo, mientras su nombre gana cada vez más peso en el mercado internacional.