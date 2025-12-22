Ingresar
El municipio refuerza los trabajos de mantenimiento de desagües pluviales

Ssolicita a los vecinos colaborar con el mantenimiento de la limpieza de la ciudad, evitando arrojar residuos en espacios públicos.

Hoy 14:29

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda inició la semana con trabajos de limpieza de desagüe pluvial ubicado sobre la calle que une los barrios Central Argentino y Mama Antula.

Cabe destacar, que estas acciones son de gran importancia teniendo en cuenta el inicio de la temporada estival en la que el sistema de desagües pluviales toma una gran importancia, facilitando el escurrimiento del agua y evitando los anegamientos.

En este sentido, se solicita a los vecinos colaborar con el mantenimiento de la limpieza de la ciudad, evitando arrojar residuos domiciliarios, restos de poda y de obra en espacios públicos y terrenos baldíos.

