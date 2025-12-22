Ingresar
Se definieron los bombos de la Copa Libertadores 2026: el “grupo de la muerte” que podría tocarle a Boca

Ya se confirmaron 47 de los 48 equipos que disputarán el torneo más importante del continente. El Xeneize aparece como el único representante argentino en el bombo 1, mientras que Lanús y Estudiantes integrarán el bombo 2.

Hoy 14:32

La Copa Libertadores 2026 empieza a tomar forma y el escenario ya está casi completo: quedaron definidos 47 de los 48 equipos que disputarán el torneo más importante del continente. En ese contexto, Boca aparece como el único representante argentino en el bombo 1, mientras que Lanús y Estudiantes integrarán el bombo 2.

El Xeneize llega al sorteo con una posición de privilegio por ranking Conmebol, pero también con la certeza de que el camino no será sencillo. Detrás suyo, Rosario Central, ganador de la Tabla Anual, formará parte del bombo 3, mientras que Platense (campeón del Torneo Apertura) e Independiente Rivadavia (ganador de la Copa Argentina) debutarán desde el bombo 4, con altas probabilidades de caer en grupos muy exigentes.

El último cupo argentino todavía no está asegurado. Argentinos Juniors deberá atravesar un repechaje complejo: primero enfrentará a Barcelona de Ecuador y, si avanza, podría medirse con Botafogo. En caso de superar esa instancia, el Bicho se sumará al bombo 4.

El posible “grupo de la muerte” de Boca

Con los bombos confirmados, en Boca ya analizan los posibles cruces. Entre los escenarios que más preocupación generan aparece la chance de quedar emparejado en un grupo de la muerte, con rivales de peso de distintos países.

Desde el bombo 2, el nombre que más ruido hace es Corinthians, reciente campeón de la Copa de Brasil y uno de los equipos brasileños más fuertes del momento. Además, el Xeneize no puede compartir zona con Lanús ni Estudiantes, lo que reduce las opciones y eleva el nivel de dificultad.

En el bombo 3, los rivales más exigentes serían Junior de Barranquilla, campeón del Torneo Finalización colombiano, o Independiente Santa Fe, ganador del Apertura. Y desde el bombo 4 podrían aparecer Botafogo o el propio Argentinos Juniors, que comparten llave en el repechaje.

Los bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1
Flamengo (campeón Libertadores)
Palmeiras
Boca
Peñarol
Nacional
Liga de Quito
Fluminense
Independiente del Valle

Bombo 2
Lanús (campeón Sudamericana)
Libertad
Estudiantes
Cerro Porteño
Corinthians
Bolívar
Cruzeiro
Universitario

Bombo 3
Junior
Universidad Católica
Independiente Santa Fe
Rosario Central
Always Ready
Coquimbo Unido
Deportivo La Guaira
Cusco

Bombo 4
Universidad Central
Platense
Independiente Rivadavia
Mirassol
Repechaje I
Repechaje II
Repechaje III
Repechaje IV

Con el sorteo cada vez más cerca, la Libertadores 2026 empieza a palpitarse fuerte. Boca tendrá la ventaja del bombo 1, pero también el desafío de evitar un grupo que pueda complicar su sueño continental desde el arranque.

