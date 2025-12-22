Se definieron los bombos de la Copa Libertadores 2026: el “grupo de la muerte” que podría tocarle a Boca

Ya se confirmaron 47 de los 48 equipos que disputarán el torneo más importante del continente. El Xeneize aparece como el único representante argentino en el bombo 1, mientras que Lanús y Estudiantes integrarán el bombo 2.

La Copa Libertadores 2026 empieza a tomar forma y el escenario ya está casi completo: quedaron definidos 47 de los 48 equipos que disputarán el torneo más importante del continente. En ese contexto, Boca aparece como el único representante argentino en el bombo 1, mientras que Lanús y Estudiantes integrarán el bombo 2.

El Xeneize llega al sorteo con una posición de privilegio por ranking Conmebol, pero también con la certeza de que el camino no será sencillo. Detrás suyo, Rosario Central, ganador de la Tabla Anual, formará parte del bombo 3, mientras que Platense (campeón del Torneo Apertura) e Independiente Rivadavia (ganador de la Copa Argentina) debutarán desde el bombo 4, con altas probabilidades de caer en grupos muy exigentes.

El último cupo argentino todavía no está asegurado. Argentinos Juniors deberá atravesar un repechaje complejo: primero enfrentará a Barcelona de Ecuador y, si avanza, podría medirse con Botafogo. En caso de superar esa instancia, el Bicho se sumará al bombo 4.

El posible “grupo de la muerte” de Boca

Con los bombos confirmados, en Boca ya analizan los posibles cruces. Entre los escenarios que más preocupación generan aparece la chance de quedar emparejado en un grupo de la muerte, con rivales de peso de distintos países.

Desde el bombo 2, el nombre que más ruido hace es Corinthians, reciente campeón de la Copa de Brasil y uno de los equipos brasileños más fuertes del momento. Además, el Xeneize no puede compartir zona con Lanús ni Estudiantes, lo que reduce las opciones y eleva el nivel de dificultad.

En el bombo 3, los rivales más exigentes serían Junior de Barranquilla, campeón del Torneo Finalización colombiano, o Independiente Santa Fe, ganador del Apertura. Y desde el bombo 4 podrían aparecer Botafogo o el propio Argentinos Juniors, que comparten llave en el repechaje.

Los bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1

Flamengo (campeón Libertadores)

Palmeiras

Boca

Peñarol

Nacional

Liga de Quito

Fluminense

Independiente del Valle

Bombo 2

Lanús (campeón Sudamericana)

Libertad

Estudiantes

Cerro Porteño

Corinthians

Bolívar

Cruzeiro

Universitario

Bombo 3

Junior

Universidad Católica

Independiente Santa Fe

Rosario Central

Always Ready

Coquimbo Unido

Deportivo La Guaira

Cusco

Bombo 4

Universidad Central

Platense

Independiente Rivadavia

Mirassol

Repechaje I

Repechaje II

Repechaje III

Repechaje IV

Con el sorteo cada vez más cerca, la Libertadores 2026 empieza a palpitarse fuerte. Boca tendrá la ventaja del bombo 1, pero también el desafío de evitar un grupo que pueda complicar su sueño continental desde el arranque.