Una jornada de concientización sobre el uso responsable de pirotecnia tuvo lugar en el CAMM Nº7

Se destacó la importancia de concientizar sobre los riesgos de los artefactos pirotécnicos, en especial para niñas y niños, y se brindaron recomendaciones, enfatizando la supervisión constante de un adulto.

En el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, se llevó a cabo una jornada de concientización para reflexionar sobre el uso responsable de la pirotecnia, promoviendo festejos más seguros y responsables para toda la comunidad.

La actividad se desarrolló bajo la consigna “Más luces, cero ruido”, y tuvo lugar en CAMM N° 7 del Avenida Iglesia Cristo Viene, reafirmando el compromiso con el cuidado de la salud, la inclusión y el bienestar de la comunidad durante las fiestas.

Durante el encuentro se dialogó sobre la importancia de tomar conciencia acerca de las lesiones que pueden producir los artefactos pirotécnicos, especialmente en niñas y niños. Además, se brindaron recomendaciones para quienes aún decidan utilizarlos, remarcando la necesidad de la supervisión permanente de un adulto.

El público participó activamente con preguntas e intercambios, generando un espacio de reflexión y aprendizaje colectivo. Al finalizar la jornada, se realizó la entrega de barras de cereales y postre lácteo a niños, niñas y mujeres presentes.

Estas acciones forman parte de las políticas de prevención y cuidado impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a promover la concientización, la inclusión y el bienestar de las familias bandeñas, fortaleciendo el trabajo territorial y el acompañamiento comunitario durante las fechas festivas.