Se realizará la feria “Diversidad Emprendedora” en la Plaza Belgrano

El Municipio invita a toda la comunidad de la ciudad de La Banda a participar, realizar sus compras de regalos navideños y apoyar a los emprendedores locales.

Hoy 14:52

La Oficina de Diversidad dependiente de la Secretaría de Gobierno informó que se realizará una feria en la Plaza Manuel Belgrano denominada “Diversidad Emprendedora” el martes 23 a partir de las 19.

Desde el área indicaron que como cierre de año de sus actividades convocaron a los emprendedores y artesanos bandeños para realizar una feria en la que puedan comercializar sus productos y dar a conocer sus negocios. En este sentido, se invita a toda la comunidad de la ciudad de La Banda a participar, realizar sus compras de regalos navideños y apoyar a los emprendedores locales.

Cabe destacar, que la Oficina de Diversidad tuvo una destacada intervención comunitaria durante este año, organizando radios abiertas, charlas informativas, conversatorios y campañas de concientización enfocadas en dar visibilidad a los integrantes del colectivo LGBTIQ y promover sus derechos.

Desde la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani se continúa impulsando este tipo de iniciativas que fortalecen la economía social, promueven la participación comunitaria y acompañan a los emprendedores bandeños, especialmente en fechas tan significativas como las fiestas de fin de año.