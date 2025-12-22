Tras las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, ¿cuánto dinero puede invertir todavía River?

El Millonario ya activó fuerte en el mercado y sumó a los dos volantes, pero todavía tiene margen.

Hoy 14:54

River entró decidido al mercado de pases y no perdió tiempo en cerrar sus primeras incorporaciones. Fausto Vera y Aníbal Moreno ya trabajan bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, que empieza a darle forma a un plantel pensado para un 2026 exigente y sin margen para errores.

Detrás de esos movimientos rápidos aparece una hoja de ruta económica clara. La dirigencia fijó un tope de inversión de 20 millones de dólares para este mercado, con el objetivo de ordenar gastos y evitar desbalances financieros como en otros períodos de alta demanda.

Hasta el momento, el desembolso fue moderado. Por Fausto Vera, River pagó 500 mil dólares por un préstamo anual desde Atlético Mineiro, con opción de compra ya establecida. En tanto, la llegada de Aníbal Moreno implicó una inversión mayor: siete millones de dólares por el 100% del pase.

Con esas dos operaciones, el gasto total asciende a 7,5 millones de dólares. En números simples, al Millonario aún le quedan 12,5 millones disponibles para seguir reforzándose en este mercado.

La estrategia no cambiará. La prioridad será avanzar en préstamos con opción de compra y cargos bajos, una modalidad que le permite sumar jerarquía sin comprometer de inmediato grandes sumas. Con el presupuesto todavía abierto, Gallardo y la dirigencia apuntan ahora a completar la defensa y sumar variantes en ataque, siempre dentro del límite que el club se fijó para este mercado.