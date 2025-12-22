Video: junto a la China Suárez, Mauro Icardi buscó a sus hijas para pasar la Navidad en familia

La mediática pareja llegó a la Argentina hace unas horas y fue a buscar a las hijas del futbolista al edificio donde vive Wanda Nara para pasar la Navidad.

Hoy 15:05

Mauro Icardi y la China Suárez llegaron a la Argentina hace unas horas desde Turquía y el futbolista fue directamente este lunes a buscar a sus dos hijas al edificio donde viven las pequeñas con su madre, Wanda Nara.

Tal como estaba estipulado por parte de la Justicia, el delantero del Galatasaray pasará la Navidad con su novia y con sus dos hijas en el país.

Desde la puerta del edificio Chateau Libetador, Alejandro Guatti dio detalles en Intrusos (América Tv) de cómo fue la llegada de Mauro y la China al lugar, donde se movieron en dos camionetas de alquiler.

"Hace minutos se retiraron Icardi y la China con las hijas de él. Vinieron alrededor de las 13 horas después de llegar pasadas las 12 del mediodía a Aeroparque", comentó el cronista.

Wanda Nara, en tanto, se encontraba en la grabación del programa MasterChef Celebrity (Telefe) y no estuvo presente en la vivienda en el momento de la entrega de las pequeñas a Icardi, hecho que se desarrolló sin ningún tipo de conflicto.

Tanto el futbolista como la actriz evitaron tener contacto con los periodistas y se mostraron amables ante los flashes fotográficos y las cámaras presentes. En un momento el deportista se lo vio dialogando por teléfono en el interior de la camioneta.

De esta manera, Icardi con sus dos hijas y la China Suárez pasarán juntos noche buena en la casa de los sueños.