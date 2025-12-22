Olímpico celebró una nueva edición de su tradicional Fiesta del Deporte

La velada contó con una gran gran convocatoria de deportistas, familias, autoridades provinciales, dirigentes, colaboradores y el plantel profesional de Liga Nacional.

El Club Ciclista Olímpico celebró este fin de semana una nueva edición de su tradicional Fiesta del Deporte 2025, con una gran convocatoria en el estadio Vicente Rosales, que reunió a deportistas, familias, autoridades provinciales, dirigentes, colaboradores y al plantel profesional de la Liga Nacional.

La jornada sirvió para reconocer el trabajo de todas las disciplinas que forman parte de la institución y volvió a consolidarse como uno de los eventos deportivos más representativos de la provincia. La celebración se desarrolló en un clima de emoción y pertenencia, con la presencia de toda la familia del Negro.

Durante el acto, el presidente Dr. Mario Suárez tomó la palabra para agradecer el acompañamiento permanente, felicitar a cada una de las áreas deportivas y resaltar las fortalezas de la gestión, incluso en un contexto económico complejo. Además, expresó un especial reconocimiento al Gobierno de la Provincia, destacando el apoyo sostenido al deporte santiagueño.

En la misma línea, el Secretario de Deportes de la Provincia, Prof. Carlos Dapello, subrayó el valor social y deportivo que hoy representa Olímpico para la comunidad, remarcando su rol formativo y de contención.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la distinción al Fanático del Año, reconocimiento que quedó en manos de “Yuli” Díaz, ejemplo de amor, compromiso y sentido de pertenencia por el club. Desde su rol como periodista radial, transmite a diario la pasión por Olímpico y se ha convertido en una referencia para los hinchas.

Así, el Negro de La Banda volvió a vivir una fiesta que ya es un sello distintivo en la ciudad, celebrando el deporte, la identidad y el fuerte lazo que une a la institución con su gente.