Atención Sarmiento: confirmaron cuándo comenzará el Torneo Federal A y cuántos ascensos otorgará

El anuncio formal se realizó durante los sorteos de las categorías de ascenso en el Predio de Ezeiza.

Hoy 17:28

El Consejo Federal confirmó este lunes los primeros detalles oficiales de la temporada 2026 del Torneo Federal A, información que se dio a conocer durante el evento de sorteo de las categorías de ascenso del fútbol argentino realizado en el Predio de Ezeiza.

El certamen comenzará a mediados de marzo, una vez finalizado el Torneo Regional Federal Amateur, del que surgirán los cuatro equipos ascendidos. Por el momento, no hay una fecha exacta de inicio, aunque sí quedó definido que el torneo finalizará el 10 de diciembre.

En cuanto al formato, será similar al de la última temporada. Se mantendrá el esquema de cuatro zonas, cuya composición se definirá una vez que esté completo el listado de participantes. La fecha del sorteo de las zonas será anunciada oportunamente por el Consejo Federal.

También se ratificó el sistema de ascensos y descensos: dos equipos subirán de manera directa a la Primera Nacional, mientras que cuatro clubes perderán la categoría y disputarán el Torneo Regional 2027.

Presencia santiagueña

Hasta el momento, el único equipo santiagueño confirmado para el Federal A 2026 es Sarmiento de La Banda. No obstante, la provincia podría sumar más representantes, ya que Central Argentino, Comercio Central Unidos y Vélez de San Ramón continúan en carrera en el Torneo Regional Federal Amateur, en busca del ascenso.

Los equipos que jugarán la temporada 2026 del Federal A

9 DE JULIO (Rafaela, Santa Fe) ALVARADO (Mar del Plata, Buenos Aires) ATENAS (Río Cuarto, Córdoba) ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN (San Martín, Mendoza) BARTOLOMÉ MITRE (Posadas, Misiones) BOCA UNIDOS (Corrientes) CIPOLLETTI (Cipolletti, Río Negro) CÍRCULO DEPORTIVO (Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires) COSTA BRAVA (General Pico, La Pampa) DEPORTIVO ARGENTINO (Monte Maíz, Córdoba) DEFENSORES DE BELGRANO (Villa Ramallo, Buenos Aires) DEPORTIVO RINCÓN (Rincón de los Sauces, Neuquén) DOUGLAS HAIG (Pergamino, Buenos Aires) EL LINQUEÑO (Lincoln, Buenos Aires) GERMINAL (Rawson, Chubut) GIMNASIA Y ESGRIMA (Chivilcoy, Buenos Aires) GIMNASIA Y ESGRIMA (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) GUILLERMO BROWN (Puerto Madryn, Chubut) HURACÁN LAS HERAS (Las Heras, Mendoza) INDEPENDIENTE (Chivilcoy, Buenos Aires) JUVENTUD ANTONIANA (Salta) JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO (San Luis) KIMBERLEY (Mar del Plata, Buenos Aires) OLIMPO (Bahía Blanca, Buenos Aires) RAMÓN SANTAMARINA (Tandil, Buenos Aires) SAN MARTÍN (Formosa) SARMIENTO (La Banda, Santiago del Estero) SARMIENTO (Resistencia, Chaco) SOL DE AMÉRICA (Formosa) SOL DE MAYO (Viedma, Río Negro) SPORTIVO ATLÉTICO CLUB (Las Parejas, Santa Fe) SPORTIVO BELGRANO (San Francisco, Córdoba) VILLA MITRE (Bahía Blanca, Buenos Aires) ASCENSO 1 TORNEO REGIONAL ASCENSO 2 TORNEO REGIONAL ASCENSO 3 TORNEO REGIONAL ASCENSO 4 TORNEO REGIONAL



