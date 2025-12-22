Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 DIC 2025 | 24º
X
Locales

El poder Legislativo adhiere al asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre

El decreto se conoció este lunes y es en virtud de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Hoy 18:13

El Poder Legislativo de la Provincia adhiere a los asuetos administrativos para el 24 y 31 de diciembre próximos en virtud de las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo, dispuesto por decreto emanado desde el Poder Ejecutivo santiagueño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Resolución, rubricada por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder y el secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera, especifica que "adhiere en todas sus partes a lo dispuesto por el decreto N° 3.398 del 22 de Diciembre de 2025 emitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia, en concordancia con el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 883 de fecha 12 de Diciembre del 2025".

TEMAS legislativo

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tragedia en la Ruta 9: al menos cinco muertos tras un brutal choque entre un auto y una camioneta
  2. 2. El comisionado de Amicha es uno de los heridos del accidente que dejó cinco víctimas fatales en la Ruta 9
  3. 3. Tragedia vial en Tintina: murió un joven tras un vuelco en la Ruta 92 y otros tres permanecen graves
  4. 4. Grave: alumna de 16 años denunció que fue abusada cuando participaba de un evento escolar
  5. 5. Revelan que el joven degollado fue mandado a ejecutar por su tío en un ajuste de cuentas narco
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT