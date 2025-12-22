El poder Legislativo adhiere al asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre

El decreto se conoció este lunes y es en virtud de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Hoy 18:13

El Poder Legislativo de la Provincia adhiere a los asuetos administrativos para el 24 y 31 de diciembre próximos en virtud de las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo, dispuesto por decreto emanado desde el Poder Ejecutivo santiagueño.

La Resolución, rubricada por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder y el secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera, especifica que "adhiere en todas sus partes a lo dispuesto por el decreto N° 3.398 del 22 de Diciembre de 2025 emitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia, en concordancia con el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 883 de fecha 12 de Diciembre del 2025".