El contundente mensaje de Chiqui Tapia: "Esperemos que sigamos trabajando para hacer un fútbol mejor"

En la previa de los sorteos de los torneos 2026, Claudio “Chiqui” Tapia dejó un fuerte mensaje dirigido a los clubes del Ascenso. El presidente de la AFA habló este lunes en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza y puso en valor el trabajo diario de los dirigentes de las categorías menores del fútbol argentino.

“El Ascenso no estaba tan profesionalizado como hoy”, destacó Tapia, y remarcó la capacidad de gestión que requieren estas instituciones. “A veces uno cree que es fácil conducir un club o competir y crecer en lo edilicio en estas categorías, pero es muy difícil. Hay que tener mucha capacidad”, señaló.

El titular de la AFA profundizó sobre las diferencias estructurales con respecto a la Liga Profesional. “Uno no administra lo que administra un dirigente de la Liga ni genera los mismos recursos. Es todo lo contrario: sacrificio, vocación y esfuerzo, además de ingenio para que las instituciones cumplan su rol social, abran sus puertas e integren a las familias”, explicó.

Tapia también resaltó el crecimiento deportivo del Ascenso y su impacto en el fútbol de Primera. “Hoy hay muchos jugadores del Ascenso jugando en la máxima categoría. Se mira cada vez más al futbolista formado en el interior o en categorías más chicas. Para eso seguimos trabajando: para dar más oportunidades y más visibilidad al trabajo formativo”, sostuvo.

Sin hacer referencia a las polémicas recientes que rodean a su gestión, Tapia volvió a respaldar a los dirigentes del interior. “Sabemos lo que es el día a día de un club del Ascenso. No es administrar pobreza, sino menores recursos que otras instituciones”, afirmó.

Para cerrar, el presidente de la AFA dejó un mensaje optimista de cara al futuro: “Esperemos que sigamos trabajando para hacer un fútbol mejor. Eso es lo que nos caracteriza, con torneos competitivos y con la ilusión de que el próximo año sea superador”.