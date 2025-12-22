Campaña “Celebraciones Responsables”: promueven festejos conscientes y sin pirotecnia sonora durante las fiestas

El mensaje central de dicha campaña es claro: disfrutar sin generar daño, priorizando el bienestar colectivo y el cuidado de la vida.

Hoy 18:13

En un contexto marcado por desafíos ambientales, sociales y de salud pública, la campaña “Celebraciones Responsables” se consolida como una iniciativa de concientización que invita a repensar la forma de celebrar durante las fiestas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los ejes principales de la campaña es el impacto negativo de la pirotecnia sonora, una práctica que agrava la problemática de la superpoblación, el abandono y la vulnerabilidad animal, especialmente en provincias como Santiago del Estero. Los estruendos generan miedo, desorientación, accidentes y extravíos en miles de animales, con consecuencias que en muchos casos resultan fatales.

El daño no se limita al mundo animal. Niños y niñas, personas dentro del espectro autista, adultos mayores y quienes padecen hipersensibilidad auditiva, ansiedad o estrés postraumático sufren alteraciones físicas y emocionales ante los sonidos intensos, una realidad que suele permanecer invisibilizada durante las celebraciones masivas.

Lejos de desalentar los festejos, la propuesta impulsa alternativas seguras y respetuosas, como la pirotecnia lumínica, los espectáculos visuales y las expresiones artísticas sin estruendo. Además, la campaña promueve el cumplimiento de las normativas vigentes y el impulso de nuevas regulaciones en aquellas localidades donde aún no existen marcos legales específicos.

En un escenario atravesado por el cambio climático, las altas temperaturas y el riesgo de incendios, reducir prácticas contaminantes y peligrosas se presenta también como una acción concreta de cuidado ambiental y prevención.

La iniciativa convoca a municipios, instituciones, medios de comunicación y a la ciudadanía a sumarse a un cambio cultural que entiende que la alegría no necesita ruido y que celebrar con conciencia es una forma de cuidar la vida.

La Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales impulsa el uso responsable

En este marco, la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA) presentó por sexto año consecutivo su campaña nacional para promover el uso responsable de fuegos artificiales durante las fiestas.

Comercios y empresas de todo el país se suman a la iniciativa mediante la distribución de información y acciones de concientización que fomentan la elección de productos de bajo impacto sonoro y pirotecnia lumínica, compatibles con una celebración más inclusiva.

“Termina el año y lo mejor es disfrutar las fiestas con alegría, en familia y con amigos. La frutilla del postre es la impactante belleza de los fuegos artificiales. Cuando los utilizamos disfruta nuestra familia y también los vecinos, y cuando ellos lo hacen nos deleitamos junto al resto del barrio generando un sentimiento de hermandad”, expresó Ezequiel Asquinasi, director de Relaciones Institucionales y vocero de CAEFA.

La Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales representa a un sector integrado por PyMEs nacionales de origen familiar, muchas de ellas con más de 100 años de trayectoria y gestionadas por la cuarta generación, que apuestan a una industria responsable y alineada con las nuevas demandas sociales.