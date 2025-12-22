Abrieron la preinscripción al Doctorado en Estudios Sociales y Políticos Regionales

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, informó que abrieron las preinscripciones para la cohorte 2026 del Doctorado en Estudios Sociales y Políticos Regionales.

Hoy 18:18

El Doctorado en Estudios Sociales y Políticos Regionales es una carrera interinstitucional que apunta a fortalecer la investigación y la formación académica de alto nivel en el Noroeste Argentino.

La propuesta, aprobada por la CONEAU, es impulsada por una Red Interuniversitaria integrada por la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT); la Facultad de Humanidades, de la UNSE: la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional, de Catamarca (UNCa); y el Departamento Académico de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR).

El Doctorado en Estudios Sociales y Políticos Regionales surge de un prolongado trabajo colaborativo, consolidado a partir del proyecto PERHID 2015, y tiene como objetivo central crear, fomentar y fortalecer comunidades científicas y grupos de investigación en Ciencias Sociales, con especial atención en las problemáticas sociales y políticas más relevantes de la región.

Entre sus principales objetivos se destaca la formación de recursos humanos altamente especializados, capaces de producir conocimiento socio-político desde una perspectiva crítica, así como la generación de agendas de investigación que aborden los impactos regionales de los procesos de globalización y las dinámicas sociales contemporáneas.

La carrera está destinada a graduados y graduadas de universidades argentinas o extranjeras con títulos de grado de al menos cuatro años de duración, así como a egresados de carreras de nivel superior no universitario en disciplinas afines. En aquellos casos que no correspondan estrictamente al campo de las Ciencias Sociales y Políticas, el Comité Académico evaluará la trayectoria formativa y laboral del postulante.

Las preinscripciones permanecerán abiertas desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 22 de febrero de 2026, con sedes en Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán.

Las personas interesadas pueden realizar consultas a través de los siguientes correos electrónicos, según las sedes Catamarca (doctoradoenredcatamarca@huma.unca.edu.ar),

La Rioja (direccionposgrado.sociales@unlar.edu.ar), Santiago del Estero (doctoradoenred.sde@gmail.com) y Tucumán (doctoradoenred.tuc@filo.unt.edu.ar).

Con esta nueva cohorte, el Doctorado reafirma su compromiso con el desarrollo del cuarto nivel académico y el fortalecimiento de la investigación social en clave regional.