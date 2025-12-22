Del aula al escenario nacional: músicos santiagueños fueron seleccionados para "El Festival 2026"

Un grupo de músicos santiagueños resultó elegido para representar a la provincia en uno de los eventos más importantes para las orquestas infantiles y juveniles en Chascomús, Buenos Aires.

Hoy 18:26

A lo largo de la Argentina, la música sigue siendo un vehículo que atraviesa generaciones, conecta corazones y brinda a los jóvenes una oportunidad única de crecimiento. En este contexto, un grupo de músicos santiagueños ha sido seleccionado para representar a su provincia en uno de los eventos más importantes para las orquestas infantiles y juveniles: “El Festival 2026”, a realizarse en enero en Chascomús (Buenos Aires).

Formando parte del Núcleo Orquesta Académica ESPEA N° 1, los músicos santiagueños seleccionados tienen un papel protagónico en el festival, no solo como representantes de la música de la región, sino también como embajadores de la cultura y el talento de toda una generación de jóvenes artistas.

Los seleccionados viajarán a Chascomús, donde desde el 5 de enero hasta el 10 del mismo mes, se llevarán a cabo los ensayos y conciertos programados dentro del marco de “El Festival 2026”. El evento reunirá a más de 600 jóvenes de las 24 provincias de Argentina, y los santiagueños se sumarán a este encuentro en un espacio único de intercambio cultural y artístico.

Encuentro nacional

A lo largo de los cinco días de actividades, los jóvenes santiagueños compartirán experiencias con otros músicos, participando de ensayos y conciertos que les permitirán mostrar lo aprendido, pero también descubrir nuevas formas de interpretar y sentir la música.

Los músicos santiagueños se presentarán en distintos momentos del festival, comenzando con la “Orquesta Infantil El Festival” (del 5 al 8 de enero) y continuando con la “Orquesta Juvenil El Festival” (del 7 al 10 de enero). Además, los chicos de ESPEA N° 1 también tendrán la oportunidad de compartir con la Filarmónica SoijAr, una de las orquestas más representativas de la fundación.

Para los músicos santiagueños, ser parte de “El Festival 2026” es un logro tanto personal como colectivo, un reflejo del esfuerzo y el trabajo de su comunidad, sus familias y los docentes que los acompañan en su formación. Este tipo de eventos no solo pone en evidencia el talento de los jóvenes, sino también el impacto de políticas culturales como las impulsadas por la Fundación SoijAr, que apuestan al acceso a la música como una herramienta de transformación social.