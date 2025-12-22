Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 DIC 2025 | 24º
X
Locales

El Gobierno de la Provincia anunció un 40% de descuento en las facturas de luz

Esta medida es con el objetivo de aliviar el impacto de las altas temperaturas en el consumo de energía.

Hoy 19:19
gobierno

El Gobierno de la provincia anunció la reducción del 40% en las facturas de la luz para usuarios residenciales por dos meses, desde las facturas que se emitan a partir del 1 enero de 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRESE) informa que se aplicará el descuento del 40% en la factura final de los usuarios residenciales de todos los niveles de consumo, implementado para aliviar el impacto de las altas temperaturas en el consumo de energía, con inicio en la facturación correspondiente a enero del próximo año 2026 y durante dos (2) meses.

La medida, dispuesta por el gobernador Elías Suarez, alcanza a todos los usuarios residenciales de la provincia, será adoptada con recursos propios, y figurará en la factura bajo el nombre Fondo Compensador Estival Provincial.

Esta decisión responde a las temperaturas extremas que afectan a la provincia y busca brindar un alivio económico a las familias santiagueñas.

El ENRESE aconseja a todos los usuarios evitar consumos innecesarios y cuidar el recurso para evitar facturaciones abultadas.

TEMAS Gobierno de Santiago del Estero Elías Suárez

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tragedia en la Ruta 9: al menos cinco muertos tras un brutal choque entre un auto y una camioneta
  2. 2. El comisionado de Amicha es uno de los heridos del accidente que dejó cinco víctimas fatales en la Ruta 9
  3. 3. Tragedia vial en Tintina: murió un joven tras un vuelco en la Ruta 92 y otros tres permanecen graves
  4. 4. Grave: alumna de 16 años denunció que fue abusada cuando participaba de un evento escolar
  5. 5. Revelan que el joven degollado fue mandado a ejecutar por su tío en un ajuste de cuentas narco
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT