El Gobierno de la Provincia anunció un 40% de descuento en las facturas de luz

Esta medida es con el objetivo de aliviar el impacto de las altas temperaturas en el consumo de energía.

Hoy 19:19

El Gobierno de la provincia anunció la reducción del 40% en las facturas de la luz para usuarios residenciales por dos meses, desde las facturas que se emitan a partir del 1 enero de 2026.

El Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRESE) informa que se aplicará el descuento del 40% en la factura final de los usuarios residenciales de todos los niveles de consumo, implementado para aliviar el impacto de las altas temperaturas en el consumo de energía, con inicio en la facturación correspondiente a enero del próximo año 2026 y durante dos (2) meses.

La medida, dispuesta por el gobernador Elías Suarez, alcanza a todos los usuarios residenciales de la provincia, será adoptada con recursos propios, y figurará en la factura bajo el nombre Fondo Compensador Estival Provincial.

Esta decisión responde a las temperaturas extremas que afectan a la provincia y busca brindar un alivio económico a las familias santiagueñas.

El ENRESE aconseja a todos los usuarios evitar consumos innecesarios y cuidar el recurso para evitar facturaciones abultadas.