Fabián Cubero ventiló una interna con Nicole Neumann por las fiestas de Fin de Año: “Fue lo que se pactó”

El exfutbolista dejó en claro que la modelo no estará invitada a la celebración de los 15 de su hija Allegra.

Fabián Cubero volvió a disparar contra Nicole Neumann. Todo ocurrió al ser consultado por la fiesta de 15 que le está organizando a su hija Allegra y de la que la modelo no será parte.

En diálogo con Infama (América), al ser consultado acerca de cómo se prepara para las fiestas y las vacaciones en medio de la interna familiar, el exfubtolista dijo: “Ahora pasamos mi cumpleaños, Navidad y después las nenas se van a pasar Año Nuevo con la mamá”.

En cuanto a las vacaciones pasadas, donde tuvo un conflicto porque la modelo no cumplió con las fechas pactadas, expresó: “Esperemos que no haya ningún martes 13 porque el juzgado sigue cruzado de brazos. No se tomó ninguna medida y la verdad es que estoy bastante molesto con esa situación”.

“Ahora está todo pactado. O sea, primera quincena con la mamá y segunda conmigo. Después hay que rezar para que las fechas sean las que corresponden”, lanzó incómodo.

A modo de cierre, se refirió al festejo de 15 y al deseo de Nicole de formar parte: “La fiesta la íbamos a hacer conmigo y el viaje con la mamá (...) Fue algo que se pactó desde un primer momento. Las familias que terminan bien, lo pueden hacer. Las familias que terminan mal, viaje con uno y fiesta con otro. Simple”.

