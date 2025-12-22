Ingresar
Jimena Barón se mostró agotada por el nuevo emprendimiento de su hijo de 11 años: “Me tiene laburando”

Morrison puso manos a la obra para tener sus propios ingresos.

Hoy 19:03
jimena baron

Jimena Barón siempre se muestra muy activa en sus redes sociales y publica los momentos más divertidos en familia. Para esta ocasión, compartió el inesperado rebusque de su hijo Momo para poder ahorrar su plata.

Lo cierto, es que en el último tiempo, la actriz demostró una gran habilidad para las manualidades. Tanto es así, que parece que su hijo decidió aprovechar el talento de su mamá para su propio beneficio.

“Momo me pidió que le plastifique el alias de mercado pago para vender pulseras en la playa”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

jimena baron jimena baron

En el mismo posteo, incluyó un video del nene separando pulseras y collares hechos con mostacillas de distintos colores.

Por último, fiel a su estilo, bromeó acerca de la situación y deslizó: “Total me tiene a mi laburando y gastando en piedras. Un genio”.

