Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron las remodelaciones de su nueva casa en Carlos Paz

Los recién casados crearon un especial espacio en su nuevo hogar.

Hoy 19:07

Luego de su casamiento, Nicolás Cabré y Rocío Pardo se dedicaron a su nueva casa ubicada en Córdoba. A través de sus redes sociales, ambos compartieron imágenes de la terraza que armaron para tener un cálido espacio al aire libre.

“Amo el verano. Terminando la terraza de Carlos Paz”, escribió la actriz en un posteo donde incluyó imágenes en las que se la podía ver disfrutando el lugar.

Por su parte, el actor publicó un video con el paso a paso del armado de la terraza, ubicando todos los muebles para crear un ambiente armónico, relajado, y cómodo.

“Terminando de armar nuestra terraza en Carlos Paz”, escribió.

Para esta ocasión, la pareja eligió paredes de piedra, un set de muebles de jardín con textura en tonos grises, otro más pequeño en color blanco, una sombrilla lateral, y dos reposeras curvas ideales para descansar y tomar sol.