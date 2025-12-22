Ingresar
En pleno conflicto con Venezuela, Trump anunció la construcción de un nuevo buque de guerra

En una comparecencia y posterior rueda de prensa en Florida luego de reunirse con parte de su gabinete, afirmó: “Es el mejor del mundo”, aseguró.

Hoy 20:01

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes la construccion de un nuevo buque de guerra que bautizó como “Trump Class”.

“Es el mejor del mundo. Es mas de 100% más poderoso. Cada uno de ellos será el buque de guerra más importante de la historia”, afirmó.

En la primera etapa se comenzará con la construcción de dos unidades hasta llevarlo a 25 que espera se denominen acorazados Clase Trump. Los primeros dos buques comenzarán a construirse “inmediatamente” y serán “letales”, según el presidente.

Trump hizo el anuncio en medio de una grave crisis en el Caribe sur con el gobierno de Venezuela.

La presentación de la nueva “flota dorada”, como la nombró el líder republicano, tuvo lugar en su residencia privada de Mar-a-Lago en Florida, mismo estado donde los buques serán construidos por contratistas que se reunirán con el mandatario la próxima semana.

“Estamos 15 años adelantados”
La nueva orden presidencial busca priorizar una de la grandes metas de la Administración Trump de revitalizar la industria naval estadounidense y expandir la capacidad de construcción de buques militares en medio de la preocupación por el desfase frente a competidores como China y las limitaciones de los astilleros nacionales.

El presidente estadounidense afirmó: “En armas indetectables estamos 15 años adelantados”.

Trump compareció junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth; el secretario de la Armada, John Phelan, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en Palm Beach, Florida.

