La intendente Fuentes se reunió con autoridades de la Escuela de Cerámica y Artesanías

Participaron del encuentro el rector Roberto Galván, la asesora pedagógica Carolina Mansilla y la docente Marisa Díaz.

Hoy 22:28
norma fuentes

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió la visita de autoridades de la Escuela de Cerámica y Artesanías "Dr. Ricardo Rojas", con quienes dialogó sobre el impacto cultural y artístico de la institución.

Participaron del encuentro el rector Roberto Galván, la asesora pedagógica Carolina Mansilla y la docente Marisa Díaz. También estuvo presente el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón.

La reunión formó parte de la política de diálogo permanente que el municipio mantiene con las distintas organizaciones del medio para trabajar conjuntamente en proyectos que beneficien a la comunidad.

