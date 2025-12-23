El Indec da a conocer este martes la balanza de pagos del tercer trimestre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicará un dato clave para evaluar la situación financiera externa de la Argentina. En el segundo trimestre, la cuenta tuvo un déficit de USD 3.016 millones.

Hoy 07:55

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer hoy el informe sobre balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa correspondiente al tercer trimestre de 2025.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, de acuerdo con el cronograma de difusión del organismo, este martes estará disponible el consolidado estadístico que refleja la posición financiera del país, brinda información sobre cuentas externas, deuda y cuentas declaradas en el exterior, entre otros datos.

Durante el segundo trimestre de 2025, la cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo un déficit de USD 3.016 millones, debido a los saldos negativos en el ingreso primario por USD 4.080 millones y en la balanza de servicios por USD 2.483 millones, los que fueron parcialmente compensados por los saldos positivos obtenidos en el balance de bienes por USD 2.668 millones y en el ingreso secundario por USD 879 millones.

La deuda externa a valor nominal alcanzó los USD 305.043 millones en el 2° trimestre de 2025.